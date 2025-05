Disagi oggi per chi viaggia in treno, per lo sciopero nazionaledi 8 ore nelle ferrovie. Mentre è stato cancellato lo stop previsto venerdì nel settore aereo. Maltempo: oggi allert a arancione in Lombardia; gialla in Abruzzo, Calabria, Campania,Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte,Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto