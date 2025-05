La polizia passa Avola al setaccio nei luoghi frequentati dai giovani

Nell’ambito di una sempre maggiore richiesta di prevenzione della violenza minorile, in particolar modo nei luoghi di aggregazione giovanile e, anche, sulla scorta della giusta preoccupazione che ha destato nella società civile l’episodio nel quale è rimasta vittima la minorenne aggredita da alcune coetanee, nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato nella città di Avola uno straordinario servizio finalizzato al controllo delle aree maggiormente frequentate da giovani.

Il dispositivo di controllo e prevenzione, che ha previsto l’effettuazione di numerosi posti di controllo, ha la finalità precipua di elevare il livello di sicurezza percepito dai cittadini e di scoraggiare atteggiamenti improntati alla violenza, soprattutto tra i giovani che, approfittando della presenza di numerosi coetanei, danno sfogo ai più esecrabili comportamenti violenti e irrispettosi nei confronti di altri minori.

In tale contesto operativo i Poliziotti hanno identificato 77 persone e controllato 15 veicoli. Due sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada.