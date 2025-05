Scicli, aperta fino al 3 novembre la Mostra dedicata al Maestro Emilio Isgrò

È stato inaugurato il 5 maggio, in una solenne cerimonia nella chiesa del Carmine, il MACC, il Museo d’arte contemporanea del Carmine di Scicli, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e di numerosi artisti, tra cui il fotografo Ferdinando Scianna.

“L’Opera delle formiche” di Isgrò ha aperto le porte del Museo all’interno del Convento del Carmine, restituito alla fruizione della comunità dopo un’attesa di quaranta anni grazie al lavoro della Sovrintendenza di Ragusa.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha tagliato il nastro inaugurale insieme al sindaco Mario Marino, al maestro Emilio Isgrò, all’architetto Mario Botta, coautore dell’installazione “Non Uccidere” collocata all’interno del chiostro del Convento del Carmine, alla Presidente del MAXXI di Roma Maria Emanuela Bruni e alla Consigliera Delegata di Fondazione Amplifon Maria Cristina Ferradini.

“Sono fortunato -ha detto il Ministro Giuli- perché ho la possibilità di celebrare il maestro Isgrò col suo messaggio artistico universale. Ancora una volta la Sicilia, la sua arte, la sua conoscenza si dimostra il centro dello sviluppo culturale dell’Italia. Ho sentito un cittadino dire: “Oggi Scicli è la capitale della cultura”. Rispondo che oggi Scicli è molto di più. È la rappresentazione di come la Sicilia sia naturalmente la capitale culturale del mondo mediterraneo e Scicli è la rappresentazione della perfetta importanza che la cultura, l’arte, la creatività hanno per l’umanità”.

L’evento inaugurale in chiesa si è concluso con una sorpresa. Il cantautore modicano Giovanni Caccamo cha ha messo in musica la poesia che Emilio Isgrò aveva dedicato a Scicli e alla sua Madonna guerriera appena un anno fa. La poesia si intitola “Ti amo” e ora quei versi sono anche una canzone di Caccamo che lo stesso ha eseguito accompagnato dall’arpa di Fabio Rizza. La canzone ha riscosso l’applauso commosso delle centinaia di persone intervenute in chiesa.

L’antologica, aperta dal 6 maggio al 3 novembre 2025, sarà accompagnata da un volume, pubblicato da Allemandi Editore, che include, oltre ai testi dei curatori e dell’artista, anche le immagini dell’allestimento. Il catalogo, realizzato grazie a Intesa Sanpaolo, sarà presentato prossimamente in occasione di uno dei tanti appuntamenti e incontri previsti al MACC in un ricco calendario di approfondimenti e di eventi.

Gli orari di apertura del MACC sono dalle 10 alle 19 tutti i giorni, ultimo ingresso alle 18:30.