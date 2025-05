Agente bastonato da un detenuto nel carcere minorile di Palermo

Un altro grave episodio di violenza al carcere minorile Malaspina di Palermo. A denunciarlo è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. ''Ieri, durante il turno serale, mentre il personale di polizia penitenziaria provvedeva ad effettuare la chiusura dei detenuti nelle celle - racconta il segretario generale Donato Capece - un minore di nazionalità araba si è rifiutato di entrare pretendendo del tabacco e il trasferimento in un altro istituto. I poliziotti sono riusciti a convincerlo ad entrare nella sua cella ma, poco dopo, il detenuto ha nuovamente chiesto del tabacco e quando l'agente gli ha risposto che non ne aveva, il minore ha preso un bastone di legno e lo ha colpito violentemente al volto". Il poliziotto è stato portato in ospedale per le cure. "Questa ennesima aggressione - conclude Capece - dimostra, ancora una volta, come le condizioni lavorative all'interno dell'istituto siano diventate insostenibili. Il Sappe chiede con urgenza un intervento risolutivo da parte del Dipartimento della giustizia minorile e del ministero della Giustizia: serve personale, servono garanzie e servono tutele. Non è più accettabile che gli agenti siano lasciati soli a fronteggiare rischi crescenti, senza supporto né riconoscimento. La polizia penitenziaria non ce la fa più a gestire questa situazione e nei prossimi giorni valuterà se indire lo stato di agitazione. Quel che servono sono fatti concreti''.