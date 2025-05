Vittoria, al via sabato 10 "Scenica Festival": teatro, circo, danza e musica

Inizia sabato 10 maggio, con il suo primo di tre fine settimana, la 17esima edizione di “Scenica Festival” che rende Vittoria, in provincia di Ragusa, capitale dell’arte dal vivo, tra teatro, circo, danza e musica. Promosso dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, il festival porterà in città ben 25 compagnie internazionali che si esibiranno in oltre 50 repliche, tra spettacoli, incursioni urbane e momenti di incontro tra il pubblico e i performer. Apertura sabato 10 maggio alle ore 22,30 con il pluripremiato “Shake Shake Shake” della compagnia Pakipaya, che offrirà uno spettacolo di circo aereo, acrobazie e umorismo.