Controlli anticrimine a Pachino, arrestato un sorvegliato speciale

Nell’ambito di una sempre maggiore richiesta di legalità proveniente dai cittadini di Pachino, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato pachinese e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato nella città di Pachino e nelle periferie limitrofe uno straordinario servizio di controllo del territorio.

Il dispositivo di controllo e prevenzione, che ha previsto l’effettuazione di numerosi posti di controllo, ha la finalità precipua di elevare il livello di sicurezza percepito dai cittadini della zona e di contrastare fenomeni di criminalità e di violenza.

In tale scenario operativo, sono state identificate 91 persone, controllati 53 veicoli ed elevate 3 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada.

Inoltre, in tale contesto, i Poliziotti hanno arrestato un uomo di 44 anni in esecuzione di un’ordinanza del magistrato di Sorveglianza che, attese le violazioni delle prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disponeva l’accompagnamento in carcere del quarantaquattrenne.