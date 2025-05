Solarino baciata dalla fortuna, vinti 5 milioni di euro con un 'Gratta & Vinci'

Una vincita milionaria interrompe almeno per 24 ore il dibattito politico a Solarino. Stop momentaneo a fake news, insulti e cattiverie in vista delle amministrative di fine maggio. La notizia del giorno nel Centro di quasi ottomila abitanti, in provincia di Siracusa, è quella della vincita di 5 milioni di euro centrata da un anonimo giocatore con il 'Gratta & Vinci'. Il colpo di scena è avvenuto grazie a un biglietto della serie “New Extra Tutto per Tutto”, del valore di 20 euro, che ha fruttato l’incredibile somma di 5 milioni di euro, il premio massimo previsto. Il biglietto vincente è stato acquistato in un punto vendita situato in via Conte C. B. di Cavour 54 , gestito da Antonello Giliberto, che ha accolto con gioia e sorpresa la notizia. La conferma è arrivata da Agimeg , che ha riportato la vincita milionaria. “Non capita tutti i giorni di vedere una cosa del genere. Speriamo che questa vincita possa portare serenità nella vita del fortunato cliente”. Il biglietto vincente appartiene alla serie “New Extra Tutto per Tutto” , un Gratta e Vinci da 20 euro che offre una struttura di gioco articolata: sei “Numeri Vincenti” e quattro sezioni denominate “Giocata 1” fino a “Giocata 4”, ognuna con sei pile di monete. Una combinazione che, stavolta, ha fatto scattare il jackpot più ambito. Il vincitore, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha probabilmente scelto la via della riservatezza. Intanto, a Solarino, l’atmosfera è carica di entusiasmo e curiosità: in molti si stanno recando nella tabaccheria di Giliberto, tra chi sogna un colpo simile e chi vuole semplicemente respirare un po’ di quella fortuna improvvisa.

Salvo Mancarella