Polizia di Comiso: aveva a casa cocaina e hashish, arrestato un 34enne

La Polizia di Comiso ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio e di polizia giudiziaria nel territorio comunale, procedendo a capillari controlli dei luoghi di aggregazione ed accurate perquisizioni, nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tali servizi, la Squadra Investigativa del Commissariato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 34enne con pregiudizi specifici, in quanto, nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, nonché il materiale necessario per la suddivisione ed il confezionamento in dosi della sostanza. Pertanto, si è proceduto al sequestro dello stupefacente e all’arresto del 34enne, il quale è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa.