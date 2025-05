Museo aperto a Librino con tre opere del mecenate Presti

"Librino oggi è simbolo di una Sicilia che guarda avanti, che crede nel potere trasformativo della cultura, dell'arte e della bellezza.

Con l'iniziativa della Fondazione Antonio Presti assistiamo a un esempio concreto di rigenerazione urbana e sociale che parte dal cuore delle periferie e coinvolge cittadini, artisti, scuole e istituzioni.

Per questo motivo la Regione Siciliana sostiene un progetto che non solo restituisce dignità a un territorio, ma lo proietta come modello per tutto il Paese.

Le opere presentate oggi parlano di comunità, di memoria e di futuro: un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha commentato la nascita di Magma, il Museo a cielo aperto che trasforma una periferia, quella di Librino a Catania, in un luogo che ha qualcosa da raccontare. "Quando un bambino nasce in un luogo di mancamento diventa ciò che vede. Per questo, qui a Librino, non bastano solo strade o rotonde, non basta il cemento, ma serve restituire la vista al cuore, e questo è possibile solo attraverso il sogno", ha detto Presti inaugurando nuove opere del museo: tre installazioni monumentali realizzate da artisti internazionali: "Le Grandi Madri" di Lynn Johnson, "Cavalli Eretici" di Monika Bulaj e "Cromatismo emozionale" di Paolo Bini. "Librino diventa così un vero e proprio polo culturale, attrazione per tutti quei turisti che potranno scorgere emozione e poesia nelle opere di Presti" ha detto l'assessore Massimo Pesce parlando per il sindaco Enrico Trantino. "Sono onorata di avere firmato questa mostra fotografica che ha coinvolto tutta la comunità che sostiene Antonio Presti tutti dobbiamo dare voce alle donne. Sono il fondamento della vita ed è proprio questo che vuole rappresentare questa mostra: la dignità delle donne, il loro coraggio, il loro eroismo, la loro verità", ha affermato la fotografa americana Johnson - "Il cavallo ci legge dentro. Sfiorarlo ci riconduce a ciò che vediamo, ma non riusciamo a riconoscere" ha affermato la fotografa Bulaj, i cui scatti sono diventati i murales dell'opera "I Cavalli eretici". "C'è un filo invisibile che unisce il mio gesto artistico alla visione di Presti: il desiderio di trasformare e di concepire l'arte quale esperienza di responsabilità, restituzione, inclusione - commenta l'artista Paolo Bini - quest'opera vuole dialogare con le strade, con le persone, con i palazzi. Il colore diventa linguaggio universale, capace di ricucire lo spazio urbano e quello interiore".