Sicurezza stradale,incontro con gli studenti del Catanese

Promuovere la cultura della sicurezza stradale. Questo è l’obiettivo del messaggio lanciato dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, soprattutto in vista dell’approssimarsi della “settimana mondiale della sicurezza stradale” che si terrà dall’11 al 18 maggio 2025. Per questo, i funzionari e gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Catania e dei distaccamenti di Randazzo e Caltagirone hanno intensificato gli incontri con i ragazzi attraverso momenti di sensibilizzazione per parlare del rispetto delle regole e dell’importanza della guida sicura per tutelare l’incolumità propria ed altrui. Calorosa è stata l’accoglienza che gli agenti hanno ricevuto dai dirigenti scolastici, dai docenti e dagli alunni dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Riposto, dell’Istituto “Ettore Maiorana” di Caltagirone, dell’Istituto Polivalente di San Giovanni La Punta e dell’Istituto Alberghiero “K. Wojtyla” di Catania. Nel corso degli incontri, anche attraverso l’illustrazione di casi pratici e il racconto di numerosi aneddoti, i poliziotti sono stati in grado di catturare l’attenzione degli studenti, sottolineando l’importanza di adottare alla guida di qualsiasi veicolo comportamenti corretti a tutela della propria e altrui incolumità. Attraverso un percorso interattivo, studiato per sperimentare, in sicurezza, gli effetti di alcol e sostanze stupefacenti, nonché attraverso la proiezione di filmati, i poliziotti hanno ripercorso temi importanti volti a costituire spunti di confronto e di riflessione tra docenti e scolaresche. Gli agenti si sono rivolti ai ragazzi sottolineando l’esigenza di tenere sempre alta l’attenzione, evitando distrazioni e l’illusoria convinzione di poter svolgere contemporaneamente più azioni, come guidare un veicolo e usare il cellulare. Muoversi in sicurezza in bicicletta, in motorino, in auto, in monopattino, rispettando il contesto ambientale è fondamentale affinché i giovani possano vivere una cittadinanza consapevole. In vista della “settimana mondiale della sicurezza stradale” sono stati programmati ulteriori incontri per parlare di rispetto delle regole e sicurezza stradale con il coinvolgimento di circa 2.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio di competenza del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. A tali iniziative di prossimità si affiancheranno anche servizi straordinari di vigilanza e controllo, con l’ausilio di apparecchiature speciali “drug test” e “alcol test”, prestando maggiore attenzione ai luoghi di ritrovo e agli snodi stradali ed autostradali con maggiore traffico veicolare. Al riguardo questa mattina presso la sala operativa dell’ANAS (Sicilia Orientale) sono stati illustrati i dettagli delle attività programmate dall’11 al 18 maggio nel corso di un’apposita conferenza stampa cui hanno preso parte il Questore di Catania Dott. Giuseppe Bellassai, il Primo Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Milli e il V.Q.A. Dott.ssa Laura Romano.