Prestavano soldi a 'strozzo', scattano 4 obblighi di dimora a Catania

Militari del gruppo Tutela economica del nucleo Polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Catania hanno notificato un avviso cautelare personale a quattro persone, tre donne e un uomo, accusate di usura ed estorsione. Nei loro confronti il gip ha disposto l'obbligo di dimora. Secondo quanto reso noto dalla Procura diCatania, i quattro avrebbero prestato somme comprese tra 500 e 3.000 euro a persone in difficoltà economiche con tassi mensili compresi tra il 60 il 300 per cento. Dalle indagini sarebbe emerso che gli indagati avrebbero, nella gestione delle 'posizioni debitorie', provveduto anche a sollecitare ilrecupero delle rate insolute nei confronti dei 'clienti' che avrebbero intimorito e minacciato per saldare il loro debito.