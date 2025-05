Pallamano, Scicli Social Club: ultima trasferta stagionale

Quando mancano tre giornate al termine del campionato di serie B Drago di pallamano, lo Scicli Social Club affronta l’ultima trasferta stagionale a Palermo per incontrare la compagine del Pgs Villaurea. Dopo aver centrato la terza vittoria consecutiva nella divertente partita casalinga, i giallo verdi tanto cari al presidente Carmelo Ficili hanno voglia di continuare sulla scia intrapresa. Si tratta di una partita di fine stagione che non ha nulla da chiedere alla classifica, pertanto, entrambi i tecnici avranno l’opportunità di impiegare giovani under di prospettiva. In casa gialloverde gli allenamenti settimanali si sono svolti a marce ridotte, per svariati motivi (come infortuni, vacanze, altri impegni personali).

La partita si gioca domenica 11 maggio, con fischio d’inizio alle 18, presso il Pala Don Bosco di Palermo.

“Affrontiamo questa trasferta con lo spirito di sempre – ha puntualizzato Luca Ammatuna – cioè quello di dare sempre il massimo a prescindere dell’avversario che incontreremo, uscendo dal campo a testa alta. Vista la contingenza avrò modo di schierare qualche giovane che si è messo in evidenza durante la stagione nella categoria di pertinenza”.