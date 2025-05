Scoperto giro di usura tra Avola, Noto e Floridia: indagato un 52enne

Agenti del Commissariato di Avola, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, smascherano un sistema usuraio.

In particolare, è stata posta in essere un’articolata attività di indagine, anche tramite l’impiego di avanzati strumenti tecnici, che ha consentito agli investigatori di accertare che un uomo di 52 anni, a cui è stato notificato apposito avviso di garanzia, orbitante nel mondo delle scommesse ludiche e sportive, prestava un’ingente quantità di denaro contante a un conoscente con il quale aveva stretto un rapporto confidenziale.

Le risultanze investigative hanno consentito preliminarmente di appurare che le già menzionate dazioni di diverse migliaia di euro erano seguite da stringenti richieste di restituzione accompagnate da esorbitanti tassi di interesse per un giro di affari complessivo di decine di migliaia di euro.

Le diverse condotte hanno complessivamente interessato i territori di Avola, Noto e Floridia.