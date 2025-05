Calcio, tra Modica e Vittoria il derby che vale una stagione: al "Barone" la finale regionale play off di Eccellenza

Modica e Vittoria ancora difronte, domani, per la finale regionale dei play off del girone B di Eccellenza. I rossoblù della Contea arrivano all'appuntamento con l'amarezza di avere sprecato, nella stagione regolare, troppe occasioni per chiudere con largo anticipo il discorso promozione diretta in serie D. Il Vittoria, al contrario, ha ottenuto quello che era l'obiettivo della società. Ma, adesso, la parola passa solo al campo che sarà il giudice inappellabile. Il Modica, avendo chiuso il campionato in una posizione di classifica migliore rispetto al Vittoria, può contare su due risultati - pareggio o successo - per passare alla fase nazionale. Fare calcoli sparagnini, in questi casi non conviene e si deve scendere in campo puntando al massimo.

Grande cornice di pubblico sulle tribune del "Vincenzo Barone" con gli Ultras pronti, ancora una volta, a fare la loro parte. Spetterà ai giocatori modicani fare di tutto per riconciliarsi con i tifosi, dopo la delusione per non aver portato a casa la promozione diretta.

“Domani sarà una partita che vale un campionato – dichiara il DG del Modica Calcio Marcello Pitino – e la stiamo vivendo con le giuste motivazioni. Abbiamo avuto le opportunità di chiudere prima il discorso promozione, ma ce le siamo fatte scappare con la differenza che è venuta fuori dagli scontri diretti. Domani sarà uno scontro diretto senza repliche e quindi bisognerà cercare assolutamente di passare questo turno e poi pensare al resto. Sappiamo il valore dell’avversario, ma non possiamo disconoscere il nostro. I nostri tifosi meritano il nostro plauso perchè ci sono stati vicini per tutta la stagione e ci trasmettono entusiasmo, grazie alla loro passione. Devono essere contenti di avere una società che crede in quello che vuole, li ringrazio per quello che fanno ogni domenica e credo che loro hanno il diritto di gioire quando le cose vanno bene e di essere delusi quando i risultati non sono quelli che tutti noi, insieme a loro, vogliamo”.

La finale play off del girone B di Eccellenza di domani al “Barone” tra Modica e Vittoria sarà diretta dal signor Ruggero Alessi di Palermo, assistito da Luigi Ditta della sezione arbitrale di Marsala e da Edoardo Pennisi della sezione AIA di Catania.

Calcio d’inizio fissato per le16. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i due tempi supplementari e nel caso di ulteriore parità sarà il Modica Calcio a staccare il pass per la fase nazionale dove ad attendere la squadra vincente ci sarà l’Elettra Marconi Pisticci che ha vinto i play off del campionato di Eccellenza della Basilicata.