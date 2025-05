Canicattini, consigliera Sipala aderisce a Forza Italia

Si rafforza la presenza di Forza Italia in provincia di Siracusa, con una nuova rappresentanza istituzionale. La consigliera comunale Jaqueline Sipala di Canicattini Bagni aderisce infatti al partito fondato da Silvio Berlusconi.

"La mia è una scelta di responsabilità - afferma Sipala - maturata anche grazie alla stima per l’impegno e il lavoro portato avanti a tutti i livelli dai rappresentanti del partito, a partire dal deputato regionale Riccardo Gennuso. Sono lieta di entrare a far parte di una squadra che si fonda sui principi del PPE e liberali e che ogni giorno dimostra di voler e saper dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e del territorio”.

Lo stesso Gennuso conferma la sua soddisfazione per questo nuovo ingresso in Forza Italia "che è una conferma della crescita costante del partito in provincia di Siracusa, ancor più importante perché segna l'ingresso di FI in consiglio comunale, permettendoci di dare voce e rappresentanza a splendida cittadina. Ancora un riconoscimento del lavoro politico attento alle istanze locali che Forza Italia sta conducendo sul territorio”.

Sulla stessa linea le parole del segretario provinciale di Forza Italia Corrado Bonfanti, secondo il quale "prosegue il percorso di consolidamento del partito, sempre più radicato nei comuni grazie alla continua adesione di amministratori competenti e motivati e che sta costruendo una rete capillare, fondata sull’ascolto per essere sempre più vicini alle esigenze delle comunità locali”.