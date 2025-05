Transenne a Floridia per il Palio piazzate in largo anticipo

E' oramai opinione diffusa che a Floridia si vive in attesa del Palio dell'Ascensione. A pensarlo per prima è l'amministrazione Carianni che ha già messo a lavoro gli operai, guardati a vista da due vigili urbani per 'impacchettare' corso Vittorio Emanuele, con l'installazione delle transenne. I lavori sono già cominciati a venti giorno dalle corse dei cavalli, con la finale in programma per l'1giugno. Transenne ai bordi della strada che creano disagi ai commercianti, ma anche agli utenti per il parcheggio delle auto. Disagi che aumenteranno successivamente con la distesa della sabbia nel percorso ufficiale della corsa. Il disappunto degli esercenti è diffuso, ma nessuno osa protestare contro quello che a Floridia viene considerato l'evento dell'anno. L'impopolarità non paga in tutta i sensi.