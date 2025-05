Bufera nel Pd siciliano, Burtone: "Sconcertante ipocrisia del segretario Barbagallo"

"Il segretario regionale Barbagallo continua a nascondere la testa sotto la sabbia. È una situazione surreale e al tempo stesso drammatica. Soprattutto a sconcertare è il tasso di ipocrisia. Del resto non sorprende da parte di chi è stato prima nel centrodestra. La premessa per il dialogo è tirare fuori l'elenco dei votanti all'assemblea". Così il deputato all'Ars, Giovanni Burtone, in merito alla votazione all'assemblea dello scorso gennaio, a Palermo, per il mantenimento o meno dello strumento delle primarie nello statuto in vista del congresso regionale del partito. "Questa farsa deve finire - prosegue - far finta di nulla espone tutta la nostra comunità al rischio di non essere ritenuti credibili e in politica è la credibilità il principale biglietto da visita agli occhi dei cittadini. Basta menzogne e fuori i nomi. Per parlare di lavoro, giustizia sociale, del carovita, di strade, e del quotidiano delle persone noi dobbiamo abbattere questo muro oscuro e fare tornare il Pd una casa aperta"