Presentato a Milano il libro del modicano Francesco Rando "Donna-Sicilia"

L’Assoiblea di Milano ha organizzato un conviviale culturale a Palazzo Cusani , a Milano), per presentare il libro “Donna-Sicilia ovvero la Sicilia al femminile” di Francesco Rando. I relatori Francesco Solitario e Massimo Marassi hanno discusso l’opera con l’autore. L’evento si è svolto in un palazzo storico con tracce delle Cinque Giornate di Milano. Dopo la cena, il presidente dell’Assoiblea, Carmelo Tribunale, ha introdotto l’associazione e i relatori. Solitario ha ricordato la sua collaborazione con Rando su Carmelo Ottaviano, sottolineando come le copertine del libro, con opere di Franco Cilia, leghino donna, mare e Sicilia. Marassi ha evidenziato la “sicilianità” attraverso i simboli del carrubo e dei muri a secco, citando Bufalino e Maupassant.