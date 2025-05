Raid nel centro di raccolta Rap di Palermo: conferimenti sospesi

La Rap di Palermo, l'azienda comunale di igiene ambientale, rende noto che, all'apertura del Centro Comunale di Raccolta "Nicoletti", e' stato rilevato, da parte delle maestranze, il furto dei cavi di alimentazione di tre compattanti elettrici in uso al Ccr. Le attrezzature vengono giornalmente adibite alla raccolta congiunta della carta e cartone, alla raccolta della plastica e delle lattine (imballaggi misti) e alla raccolta delle ramaglie e degli sfalci da potature (biodegradabili). A causa del furto, vista l'impossibilita' di azionare i compattanti elettrici in questione, la Rap ha interrotto temporaneamente, presso il Ccr, i conferimenti di carta e cartone, plastica, lattine e delle ramaglie, nelle more della sostituzione dei cavi. Dell'accaduto sono state allertate le forze dell'ordine per i rilievi di rito prima della formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di Palermo "San Filippo Neri" di via Agesia di Siracusa. Gli autori del furto, per introdursi all'interno del Ccr, hanno anche divelto un tratto della recinzione perimetrale (in paletti e rete) posto nella parte retrostante in prossimita' delle rampe dello svincolo autostradale. Si presume che il furto sia avvenuto nell'arco di tempo intercorso tra il pomeriggio di ieri e le prime ore dell'alba di oggi.