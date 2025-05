La segretaria della Cisl a Palermo:" Insistere su investimenti per nuova occupazione"

"La disoccupazione in Sicilia diminuisce, ma resta il doppio della media nazionale? Bisogna utilizzare tutte le risorse delle quali disponiamo, a partire dal Pnrr, e non bisogna disperdere questo risultato positivo.

Bisogna insistere sugli investimenti, che devono continuare a generare nuova occupazione.

La Cisl Sicilia propone un patto per lo sviluppo dell'Isola e soltanto sedendosi a tavoli di confronto si possono raggiungere obiettivi per stabilizzare l'occupazione e incrementarla".

Così la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del congresso regionale del sindacato a Palermo.

"Il lavoro delle donne è un problema che va assolutamente risolto - prosegue - è una risorsa che dobbiamo inserire nel mercato del lavoro, ma bisogna farla anche restare nel mercato del lavoro. Purtroppo una donna su cinque, dopo la nascita del primo figlio, abbandona il proprio posto di lavoro. Rispetto a questo dato - sottolinea Fumarola - bisogna, attraverso la contrattazione di secondo livello, creare quelle tutele che devono servire alle donne a non rifiutare incrementi di carriera, straordinari, ma, allo stesso tempo, fuori dal luogo di lavoro, bisogna che gli enti locali adottino scelte che vanno nella direzione di più asili nido e servizi alla persona". La leader della Cisl parla anche dei prossimi referendum: "Abbiamo detto che i quesiti sono anti-storici - ribadisce - riportano indietro le lancette nel tempo. Se penso alle tutele che oggi ci sono, ossia 36 mesi per i lavoratori che vengono licenziati, se noi tornassimo indietro nel tempo quei lavoratori ne avrebbero 24. Credo che un sindacato responsabile sia debba porre le questioni di un nuovo mercato del lavoro che avanza e lo deve fare con gli strumenti della contrattazione e del confronto".