Trecastagni, un paese 'blindato' per la festa patronale

In occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino, che nel fine settimana hanno richiamato a Trecastagni moltissimi fedeli e turisti provenienti da tutta la Sicilia e anche dall’estero, i Carabinieri hanno messo in campo un articolato piano straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Comando Provinciale di Catania. L’obiettivo è stato quello di garantire una cornice di sicurezza e prevenire ogni possibile turbativa all’ordine pubblico e, a tal fine, sono stati impiegati oltre 100 militari della Compagnia di Acireale. I Carabinieri hanno, infatti, presenziato tutte le fasi della festa, presidiando le principali aree di afflusso e realizzando una vera e propria cintura di sicurezza anche nelle zone limitrofe, con pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. Fondamentale, in tal senso, il contributo dei militari della Stazione di Trecastagni, profondi conoscitori del territorio, che hanno assicurato una presenza qualificata e costante, in piena sinergia con le autorità locali e la Polizia Municipale. Il dispositivo di sicurezza è stato ulteriormente rafforzato dal supporto della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che ha affiancato l’attività di controllo e prevenzione su tutto il territorio interessato. Attenzione particolare è stata rivolta anche alla circolazione stradale, soprattutto lungo le principali arterie d’accesso e deflusso dal paese, per prevenire condotte pericolose alla guida. I controlli hanno permesso di identificare oltre 70 persone ed effettuare verifiche su più di 40 veicoli. Tra le infrazioni riscontrate, due automobilisti sono stati sanzionati per mancata revisione del veicolo, due per assenza di copertura assicurativa, uno per guida con patente scaduta e tre per utilizzo del cellulare durante la guida. Grande attenzione è stata rivolta anche alle aree di parcheggio e alle vie d’ingresso al centro, pattugliate in modo mirato per prevenire furti su e di autovetture, soprattutto nelle ore serali e notturne. I servizi straordinari hanno visto impegnati anche militari in abiti civili che, passando inosservati tra la folla nel centro, hanno contrastato borseggi, furti e attività di spaccio. Proprio grazie a questa attività discreta, i Carabinieri hanno potuto scorgere un sospetto via vai di giovani presso un’abitazione del centro, presso la quale in molti entravano, per poi allontanarsi dopo pochi minuti. I militari dell’Arma si sono perciò appostati nei pressi della casa e, dopo poco, hanno proceduto al controllo di un avventore, cogliendolo con una dose di marijuana nascosta negli indumenti intimi. Immediatamente, dunque, è scattata la perquisizione dell’abitazione, abitata da un 25enne, nella quale sono state recuperate 10 dosi di marijuana già confezionate, nascoste in uno zaino che era stato riposto sotto un letto a ribalta. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato, perciò, denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’impegno dei Carabinieri a tutela della sicurezza pubblica, ha assicurato serenità all’evento di Trecastagni, attraverso una presenza capillare, prevenzione attiva e azioni incisive contro ogni forma di illegalità.