Bandiere blu 2025. Confermate Modica, Ragusa, Scicli e Pozzallo: resta fuori Ispica

"Per il quinto anno di fila le spiagge di Marina di Modica e di Maganuco, si fregiano della bandiera blu, riconoscimento che premia la bellezza delle spiagge ed il rispetto per il litorale". Lo dichiarano la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e l'assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro. "Anche in questo 2025, gli arenili di Modica sono stati protagonisti della cerimonia dove la Foundation for Environmental Education ha assegnato a 246 comuni marittimi italiani -14 in Sicilia- le bandiere simbolo della qualità ambientale della propria costa. La Bandiera Blu è un obiettivo della nostra Amministrazione e continuiamo a lavorare per mantenere l’osservanza dei 33 criteri di qualità ambientale e di servizi per i bagnanti che sono necessari all’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento”.

Il litorale ibleo, per il 2025, perde, invece, la bandiera blu di Santa Maria del Focallo, la spiaggia di Ispica, a causa di un disguido nell'invio dei dati alla FEE, come ha dichiarato il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini.

I cinque Comuni non riconfermati per il 2025 sono Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia). La Fee Italia ricorda che “i 32 criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente”.

NELLA FOTO, la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e l'assessore Samuele Cannizzaro