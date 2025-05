Il 25 e 26 maggio elezioni amministrative, 8 e 9 giugno il Referendum

Domenica 25 e lunedì 26 maggio i cittadini sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative nei comuni interessati delle regioni a statuto ordinario.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini sono chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza.

In entrambe le tornate elettorali si potrà votare la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Elezioni amministrative

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per le elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario: si vota quindi per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali.

I Comuni al voto il 25 e 26 maggio 2025

L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

Al voto anche numerosi comuni delle Regioni a statuto speciale, queste le date:

in Friuli-Venezia Giulia domenica 13 e lunedì 14 aprile, con eventuale turno di ballottaggio domenica 27 e lunedì 28 aprile;

in Sardegna domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno;

in Sicilia domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno;

in Trentino-Alto Adige domenica 4 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio.

I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi relativi a 5 quesiti in tema di lavoro e cittadinanza.

Possibile votare domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Il quorum. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno (50% più 1).

Questo è quanto stabilisce l'articolo 75, IV comma della Costituzione che testualmente recita: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi".