Paolo Romano: "Rammarico per l'abbandono di Auteri di Fratelli d'Italia"

"In qualità di Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, esprimo profondo rammarico per la decisione del deputato regionale Carlo Autieri di abbandonare il partito che lo ha sostenuto, candidato ed eletto, garantendogli l’accesso all’Assemblea Regionale Siciliana". Così Paolo Romano. "È bene ricordare che il seggio occupato da Autieri è stato reso disponibile grazie alle dimissioni dell’On. Luca Cannata, che con senso di responsabilità e visione politica ha permesso al partito di proseguire un percorso coerente sul territorio. Quel posto è stato consegnato ad Auteri in nome della fiducia, della condivisione e dell’impegno comune nel progetto di Fratelli d’Italia. Purtroppo, l’On. Autieri ha preferito progressivamente alimentare lo scontro interno, assumendo atteggiamenti divisivi e incompatibili con lo spirito di squadra che anima la nostra comunità politica. Fino al punto, gravissimo, di favorire candidati di altri partiti alle recenti elezioni provinciali, tradendo nei fatti l’impegno assunto con Fratelli d’Italia e con i suoi elettori. Una scelta, che evidenzia un distacco dai valori fondanti del nostro movimento e un comportamento che non può essere archiviato con leggerezza. Le istituzioni si onorano con coerenza, serietà e rispetto per chi ha contribuito alla propria elezione, non con gesti autoreferenziali o calcoli personali. Fratelli d’Italia è e resterà una comunità politica fondata sulla militanza, sull’identità e sul senso di appartenenza. Chi sceglie di voltare le spalle a tutto questo, se ne assume pienamente la responsabilità davanti agli iscritti, ai simpatizzanti e ai cittadini. Rivolgo un appello a tutta la base del partito, ai nostri militanti, ai simpatizzanti, agli amministratori e agli iscritti: continuiamo insieme il cammino che ci ha portati a essere la prima forza politica del Paese. Non permettiamo che comportamenti individuali indeboliscano il lavoro di squadra costruito con sacrificio e passione. Oggi più che mai serve unità, coerenza e partecipazione attiva. Solo così potremo difendere e rafforzare i nostri valori e dare continuità al progetto politico di Fratelli d’Italia nel territorio siracusano. Andiamo avanti con determinazione, dalla parte della gente, dalla parte della coerenza, dalla parte di un’Italia e di una Sicilia più forti e più giuste".