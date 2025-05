Maltempo, scuole chiuse da Catania a Siracusa: soppressi alcuni treni

Allerta meteo arancione in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato ieri un avviso che prevede dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore sull'Isola precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. In diversi Comuni dell'Isola resteranno chiusi scuole, parchi comunali, cimiteri e impianti sportivi. A decidere lo stop alle lezioni, alla luce delle avverse condizioni meteo, i sindaci di Catania, Enrico Trantino, di Siracusa, Francesco Italia, di Agrigento, Francesco Miccichè, e di Ragusa, Peppe Cassì. Previste anche modifiche alla circolazione ferroviaria. In particolare, resteranno chiuse le linee Lercara Diramazione-Caltanissetta Xirbi, Catania-Caltagirone e Caltanissetta-Modica. Soppressi, inoltre, i primi treni della mattinata sulle linee Marsala-Piraineto, Aragona-Canicattì, Siracusa-Modica.