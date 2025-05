Elisa Camellini nuova segretaria Filcams Cgil Sicilia

Elisa Camellini è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia, sindacato dei lavoratori del terziario, turismo e servizi. L'ha eletta all'unanimità l'assemblea generale regionale, alla presenza del segretario generale della categoria Fabrizio Russo e del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Nata a Parma 54 anni fa, Elisa Camellini ha una lunga esperienza nella Cgil, maturata prima come delegata sindacale, successivamente nella Filcams di Parma, dove è stata componente di segreteria e segretaria generale per approdare nel 2007 alla Filcams nazionale, struttura nella quale dal 2011 al 2019 è stata componente della segreteria. Concluso il mandato, Camellini è tornata a Parma, come segretaria organizzativa presso la Camera del lavoro per passare poi al regionale Emilia Romagna con l'incarico di coordinatrice per le politiche di genere e sull'immigrazione.

"Inizia una sfida importante - ha detto appena eletta - un percorso nel quale avrò il supporto di tutta categoria per affrontare problemi che, qui in Sicilia, sono ancora più marcati in un settore frammentato, dove il lavoro è precario, sottopagato, spesso in nero. I lavoratori - ha aggiunto Camellini - hanno bisogno di una forte rappresentanza, necessità di tutele. La nostra attenzione - ha sottolineato - va a tutto il terziario, ai servizi, al turismo, che è una leva importante dell'economia siciliana, al lavoro delle donne e dei migranti".