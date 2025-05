Palermo, alla Chiesa Anglicana si presenta libro di Simonetta Agnello Hornby

Simonetta Agnello Hornby prende le mosse dalla domanda più semplice, più diretta, che ci poniamo quotidianamente, “quello che sto facendo è giusto o sbagliato?”. È il punto di partenza per un discorso ampio sulla giustizia dentro l’istituto familiare, ma anche sull’ingiustizia sociale, sullo spettro delle guerre (esistono guerre giuste?), l’amministrazione della giustizia, l’educazione di figli e nipoti. Da avvocato e giudice – ha lavorato per tanti anni a Londra occupandosi di casi che coinvolgevano minori – Simonetta Agnello Hornby cerca esempi nella vita animale e indaga – in questo suo nuovo libro. “Con la giustizia in testa” appena pubblicato da Mondadori - la rappresentazione della giustizia nella cultura popolare, nell’arte, nella letteratura, nelle storie che contribuiscono a creare una sensibilità civile; racconta che cosa fa una giuria popolare, fa intravedere i criteri con cui si muove il diritto di famiglia, cosa accade quando è necessario decidere se togliere o lasciare un minore ai genitori. Sullo sfondo le sue due isole, la Sicilia e l’Inghilterra, diverse per storia, identità, civiltà.

“Con la giustizia in testa” è un libro diverso dai precedenti della scrittrice, molto più personale, che entra nelle pieghe, nelle domande del viver civile. Simonetta Agnello Hornby ne parlerà con lo scrittore Alberto Rollo e la giornalista Maristella Panepinto, lunedì prossimo (19 maggio) alle 18 alla Chiesa Anglicana Holy Cross (via Roma 469, a Palermo), per un incontro a cura di Mondadori Flaccovio. L’ingresso è libero, il libro si può acquistare nei bookstore Flaccovio Mondadori.

Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945. Cittadina italiana e britannica, vive dal 1972 a Londra, dove è stata avvocato dei minori e presidente dello Special Educational Needs and Disability Tribunal.

Nel 2018 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.