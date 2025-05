Tajani a Noto: "I risultati del governo Schifani sono molto positivi"

"La Sicilia ha sempre dato tantissimo consenso a Forza Italia, Berlusconi era legatissimo alla Sicilia. Abbiamo la fortuna di avere la fiducia dei siciliani anche per il governo siciliano e mi pare che i risultati del Governo Schifani siano molto positivi". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di una iniziativa a Noto.

"Mi pare che i risultati della giunta Schifani siano molto molto molto positivi, da tutti i punti di vista, in tutti i settori, Schifani continuerà con il nostro sostegno, con il sostegno del governo, a lavorare per il bene della gente di Sicilia", ha aggiunto Tajani.

"Il nostro partito gode di ottima salute, con un risultato straordinario in occasione delle Europee, ma non ci accontentiamo di quello che abbiamo e stiamo chiamando a raccolta in Sicilia e in tutta Italia, tutti coloro che si riconoscono dei valori del popolarismo europeo, tutti quei cittadini che hanno votato per decenni per la Democrazia Cristiana. Li chiamiamo tutti quanti a raccolta, anche i movimenti che si riconoscono in quei valori. Questa è la regione di Don Sturzo, siamo stati per ricordarlo a Caltagirone un paio di mesi fa e quindi l'appello che noi lanciamo è: apriamo le nostre porte, venite con noi per costruire la grande casa rassicurante dei moderati, con un partito serio, credibile, affidabile a contatto con i cittadini che si immerge in mezzo ai cittadini".Così il ministro Antonio Tajani.