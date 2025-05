Tajani ringrazia i Gennuso per il lavoro straordinario in Forza Italia

Quando il vice presidente del Consiglio si rivolge al padrone di casa, il riferimento è inequivocabile. Sono Pippo e Riccardo Gennuso, il primo ufficialmente impegnato nella propria azienda agricola a San Basilio, il più giovane, Riccardo, parlamentare di Forza Italia all'Ars. Hanno organizzato una convention di Forza Italia a Noto, in tempi di guerra, offrendo maggiore prestigio alla città del barocco che apriva l'Infiorata. Ed è stato il segretario nazionale di Forza Italia a tagliare il nastro alla presenza del governatore Renato Schifani, di Maurizio Gasparri e di altri big forzisti. Si è discusso di Giustiziae di agricoltura, due temi che stanno a cuore a Pippo Gennuso ed all'intero partito 'azzurro'. "Ringrazio - ha detto Tajani - il padrone di casa padre e figlio che stanno facendo un lavoro straordinario per Noto, ma per tutta la provincia di Siracusa e non solo". I Gennuso hanno avuto la capacità di rilanciare Forza Italia nel Siracusano, perdendo però la città capoiluogo per una serie di 'tradimenti'. Ma le partite da giocare sono ancora tante ed i Gennuso non dimenticano facilmente.

"La Sicilia ha sempre dato tantissimo consenso a Forza Italia, è sempre stata legata a Silvio Berlusconi" che "era legatissimo alla Sicilia".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro di Forza Italia a Noto, nel Siracusano.

"Abbiamo la fortuna - ha aggiunto - di avere la fiducia dei siciliani anche per il governo regionale. Mi pare che i risultati della giunta Schifani siano molto positivi in tutti i settori. Continuerà,' con il sostegno del governo, a lavorare per il bene della gente di Sicilia. Anche il nostro partito gode di ottima salute. Un risultato straordinario in occasione delle europee. Stiamo chiamando a raccolta in tutta Italia coloro che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, tutti quei cittadini che per decenni hanno votato per la Democrazia cristiana. Qui siamo nella regione di Don Sturzo. Lo abbiamo ricordato a Caltagirone un paio di mesi fa. Venite con noi per costruire la grande casa rassicurante dei moderati".

"Siamo un partito serio, credibile, affidabile a contatto con I cittadini che si immerge in mezzo ai cittadini - ha sottolineato Tajani - e non è un caso che la manifestazione di oggi rientra in un programma nazionale Forza Italia Forza di territorio in tutte le province italiane. Stiamo organizzando incontri proprio per immergersi in mezzo alla gente per ascoltare le categorie per ascoltare i lavoratori ecco per poi dare delle risposte perché prima di dare risposte bisogna capire bene quali sono i problemi. Ecco questo è quello che stiamo facendo in Sicilia - ha concluso - sono molto soddisfatto ringrazio intanto tutta la classe dirigente insieme al presidente Schifani per lo straordinario lavoro e naturalmente il padrone di casa padre e figlio che stanno facendo un lavoro straordinario per Noto, ma per tutta la provincia di Siracusa e non solo".

Una nota di non poco conto. Tajani ricandida Schifani alla guida della Regione.