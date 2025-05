Asp di Palermo, camper della prevenzione nelle Madonie

La prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo farà tappa martedì prossimo, 20 maggio, nel cuore delle Madonie. I camper della salute dell'Azienda sanitaria del capoluogo raggiungeranno Petralia Sottana per una nuova giornata dedicata alla sanità di prossimità. Dalle 10.30 alle 16.30, in Piazza Duomo, sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute, con l'erogazione gratuita e ad accesso diretto di visite, esami e vaccinazioni. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune e con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. L'obiettivo dell'Asp di Palermo è di portare gli screening nei centri più interni della provincia, riducendo le distanze e promuovendo una cultura della prevenzione accessibile a tutti. L'ampia "offerta" comprende: la prevenzione cardiovascolare (visita, ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening audiometrico, vaccinazioni, screening visivo e logopedico pediatrico (3-8 anni), screening del diabete e consulenza psicologica. Così come avviene in tutte le tappe delle iniziative itineranti dell'Asp di Palermo ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l'esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo. Non occorre prenotazione: basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento d'identità.

Dopo Balestrate, dove sono state erogate 635 prestazioni in una sola giornata, anche la tappa di Petralia si inserisce nel calendario degli Open Day della prevenzione organizzati dall'Asp per raggiungere i cittadini nei territori più decentrati, nel segno di una sanità pubblica sempre più vicina.