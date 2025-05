Progetto Anci Sicilia, Il sindaco pescatore a Palermo e Catania

La storia di Angelo Vassallo, pescatore e sindaco del comune di Pollica, in provincia di Salerno, assassinato in un agguato di sospetta matrice camorrista, il 5 settembre del 2010, andrà in scena a Palermo e Catania, nell'ambito di un progetto promosso da Anci Sicilia con i patrocini dei comuni di Palermo e Catania.

Il primo appuntamento sarà il 28 maggio, con replica il 29 maggio, al Teatro Biondo di Palermo (alle 21, per la prima data e alle 18.30 la seconda) e poi il 30 e 31 maggio, alle 18.30, al Teatro Verga di Catania.

La regia è di Enrico Maria Lamanna.

Nelle vesti di Angelo Vassallo ci sarà l'attore Ettore Bassi che, da anni, porta in scena, in tutta Italia lo spettacolo e ne è ideatore. "Ho incontrato il fratello di Angelo, Dario, un pomeriggio, a una festa per bambini - racconta Ettore Bassi - i nostri figli erano compagni d'asilo. Lui mi ha raccontato, immerso nel dolore, questa storia. Mi ha dato l'ultima copia del libro del fratello, la casa editrice non lo aveva più ripubblicato. L'ho letto tutto d'un fiato e ho sentito l'urgenza di portare in scena questa storia". Lo spettacolo è andato per la prima volta in scena nel 2015, da allora a oggi sono state 180 le repliche in tutta Italia.

"Ogni volta che vado in scena incontro ragazzi del posto - spiega Bassi - l'organizzatore me li porta, poco prima dello spettacolo, facciamo tre ore di training e poi vengono in scena con me e recitano al mio fianco. Quando finisce la recita vedo sempre nei loro occhi qualcosa di diverso. Ad oggi ho portato sul palco intorno ai 2 mila e trecento ragazzi".

"La storia di Angelo Vassallo è quella di tanti sindaci di frontiera, che lavorano nei piccoli comuni - spiega Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia - è un messaggio che vogliamo lanciare ai giovani, per avvicinarli e farli interrogare sull'impegno civico e su quello che possono fare per il proprio territorio. Non è possibile che una comunità migliori solo chiedendo all'amministrazione di fare la propria parte, anche la cittadinanza deve fare la propria parte".