Il Cus Palermo si laurea Campione regionale Under 14 di Pallamano Femminile. Le palermitane hanno conquistato il titolo regionale battendo in finale la Top Five Acireale per 31-27 nella Final Four che si è svolta sabato 17 maggio al Palacus di Palermo organizzata dalla società universitaria con la collaborazione del Comitato regionale Figh Sicilia. Il Cus Palermo è arrivato in finale battendo la Guidotto Licata per 31 - 17 mentre le acesi hanno vinto sulla Pallamano Marsala per 21 - 16. Nella finalina per il terzo posto a vincere è stata la Pallamano Marsala per 37 - 18. Per quanto riguarda gli altri premi, il Fair Play è andato alla Guidotto Licata;

Migliore realizzatrice Sara Rondinella della Pallamano Marsala mentre migliore portiera Aurora Barbera della Top Five Acireale. Hanno presenziato alla manifestazione il Presidente del Comitato regionale Figh Sicilia Sandro Pagaria, in Vicepresidente Michele Ciambra e i Consiglieri regionali Gigi Mallia e Saro Cappello.