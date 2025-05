Maltrattamenti alla moglie davanti ai figli: una misura cautelare a Vittoria

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un cittadino tunisino di 33 anni, residente a Vittoria, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli minori, nonché l’allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, che ha condotto le indagini.

Contestualmente è stato applicato all’indagato un braccialetto elettronico per garantire l’effettivo rispetto della distanza imposta nei confronti delle vittime.

L’attività investigativa ha consentito di accertare una prolungata condotta di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’uomo nei confronti della moglie, spesso avvenute in presenza dei figli minori. La vittima ha finalmente trovato il coraggio di denunciare, dando così avvio all’intervento delle forze di polizia e della magistratura.