Trovato con con 100 grammi di hashish: denunciato a Siracusa

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi, la scorsa notte hanno controllato un 31enne, originario del Marocco, trovandolo in possesso di circa 100 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e la somma in contanti di 890 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la sostanza stupefacente con il denaro, sono stati sequestrati.