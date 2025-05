Regioni, Cdm impugna legge Trentino su terzo mandato: Lega vota contro

Secondo quanto si apprende, il Cdm ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Voto contrario della Lega in Consiglio dei ministri. Il partito di Matteo Salvini si è espresso in dissenso rispetto alla decisione del governo.

A quanto pare il caso Trentino ha quindi diviso la maggioranza. "Nessun problema, questioni locali",ha tagliato corto Salvini. Durante la riunione è stata esaminata la legge approvata dalla Provincia autonoma di Trento, che permetterebbe al leghista Maurizio Fugatti di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Il governo ha deciso di impugnare il provvedimento, ma la Lega ha manifestato dissenso rispetto alla decisione dell'esecutivo. Fonti presenti al Cdm precisano che non si è svolto un vero e proprio voto sulla questione, ma i ministri del partito di Matteo Salvini avrebbero comunque ribadito la loro contrarietà.

Secondo fonti vicine al dossier, l'impugnazione rappresenta uno "strumento tecnico": dalla riunione - che si sarebbe svolta in un clima definito "tranquillo" - è emerso che "sul terzo mandato si ragiona". L'obiettivo dell'impugnazione sarebbe dunque quello di fare chiarezza "su un quadro più ampio" dal punto di vista legislativo, in vista di un coinvolgimento di tutte le forze politiche. A ogni modo l'impugnazione, sottolinea all'Adnkronos un'altra fonte governativa, "non è un fatto politico, atteso che il mandato di Fugatti scade nel 2028 e quindi la pronuncia della Corte costituzionale arriverà per tempo".

