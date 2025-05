Mineo, schianto con la moto: Eleonora muore nel giorno del suo compleanno

Grammichele piange la giovane Eleonora Cozzetto, morta, sabato, in un incidente autonomo in moto sulla Statale 417. Viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. Inutili i tentativi di soccorso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9:30 del mattino, al km 31+700 della strada statale Catania-Gela, nel territorio di Mineo. Eleonora avrebbe compiuto 34 anni proprio sabato. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia e della Stazione di Mineo. Eleonora era accompagnata da amici motociclisti, ma viaggiava da sola. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Grammichele, dove Eleonora era molto stimata. Numerosi messaggi di dolore sono apparsi sui social.

La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove sarà eseguito l’esame medico-legale.