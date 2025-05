Salvini, 'cantieri Ponte dello Stretto entro l'estate, l'Italia cambia volto'

"L'obiettivo è partire coi cantieri per il Ponte sullo Stretto entro l'estate e Villa San Giovanni e Messina cambieranno completamente volto. Cantieri che non dureranno qualche mese: i tecnici mi dicono dureranno almeno sette anni.

Cambierà il volto dell'Italia e sono contento che tanti che erano contrari all'inizio adesso accompagnino il progetto".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti e vicepremier, Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Lamezia Terme. "E sicuramente - ha aggiunto - ci sarà l'alta velocità che arriva Reggio Calabria, altrimenti non ha senso fare il ponte.

Al di là dei no ideologici poi ci sono quelli che non vogliono mai niente: non vogliono il ponte, non vogliono la Tav, non vogliono il Mose, non vogliono le ferrovie, l'alta velocità, le Olimpiadi. C'è gente che non vuole nulla, per carità di Dio siamo in democrazia. Il ponte cambia la vita, il modo di viaggiare, di studiare, di lavorare, di calabresi e siciliani, Ci sarà un indotto economico incredibile, oltre a togliere inquinamento dallo Stretto".

"Ieri - ha detto ancora Salvini - abbiamo insediato un ennesimo organismo che dovrà vigilare che non ci siano infiltrazioni. Perché è chiaro che ogni grande appalto in qualunque zona d'Italia, non in Calabria, ma in Lombardia piuttosto che nel Lazio, quando ci sono soldi pubblici c'è il rischio che qualche malintenzionato si avvicini. Stiamo lavorando con le Prefetture, con le società, con gli ordini professionali. L'obiettivo è che partano i cantieri: vediamo se siamo più bravi o fortunati.Nell'estate 2025 partono i cantieri".