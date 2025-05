Congresso regionale del Pd, i ricorsi nelle mani del commissario Stumpo

Si è conclusa la riunione della commissione regionale di garanzia siciliana del Pd.

La quale "dopo avere vagliato il complesso e articolato esame delle questioni proposte" ha deciso che i ricorsi sui temi relativi al congresso regionale del partito, presentati da alcuni esponenti, tra cui Giuseppe Vitarelli, Antonio Rubino e Giovanni Burtone, dovranno passare sul tavolo del commissario ad acta per il congresso siciliano, Nico Stumpo.

La commissione regionale, infatti, ha dichiarato, nel verbale conclusivo della riunione "la propria incompetenza in favore di quella del commissario ad acta per il congresso Nico Stumpo in ordine ai ricorsi ed istanze, anche cautelari". La decisione è stata comunicata dall'avvocato Filippo Marciante, presidente della commissione regionale di garanzia del Pd Sicilia ed "è stata già comunicata al commissario ad acta regionale per il congresso, ai ricorrenti e ai contro interessati". "La segretaria nazionale del Partito Elly Schlein - conclude il verbale - ha nominato Nico Stumpo quale commissario ad acta per il congresso del Partito democratico della Sicilia, al quale sono stati espressamente affidati anche i poteri sostitutivi della commissione congressuale regionale".