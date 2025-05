Visita del comandante Legione carabinieri Sicilia alla Compagnia di Modica

Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Compagnia Carabinieri di Modica.Prima di giungere nella città della Contea, il Generale, nel corso di una breve ispezione al Comando Provinciale di Ragusa, ha incontrato i militari della Sezione Operativa di quella Compagnia Carabinieri, con i quali si è complimentato per la pronta risposta fornita al territorio ibleo in occasione di recenti episodi che hanno portato alla conclusione di importanti operazioni di Polizia Giudiziaria.

Ad accogliere l’alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, c’erano il Comandante della Compagnia, Maggiore Francesco Zangla, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della Compagnia di Modica.

Il Comandante della Legione ha visitato i Reparti che insistono nel Comando Compagnia, a partire dal Nucleo Operativo e Radiomobile, compresa la dipendente Centrale Operativa, il Nucleo Comando, la Stazione capoluogo. Ha visitato anche la “stanza tutta per sé”, inaugurata il 23 novembre 2023, ambiente dedicato per accogliere ed assistere donne e minori vittime di violenza.

Nel corso della visita, il Generale Spina ha richiamato lo spirito di sacrificio che i militari infondono nell’espletamento del loro servizio, caratterizzato da un costante senso di responsabilità profuso nell’adempimento del quotidiano servizio d’istituto.

Ha sottolineato, partecipando ad un briefing con tutti i militari, il ruolo cruciale di cui l’Arma è investita nell’esecuzione dei compiti di carattere istituzionale, adempiuti con assoluta professionalità umanità e vicinanza alla collettività che, quotidianamente, si rivolge all’Istituzione.

Il Generale ha poi espresso le sue positive valutazioni al contributo che l’Arma locale fornisce nell’ambito delle attività afferenti la polizia giudiziaria, con le articolazioni di carattere investigativo del Comando Compagnia, e inerenti l’attività informativa e preventiva, grazie all’operato della Tenenza e delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, chiamate a fornire risposte concrete ed efficaci in ordine alle esigenze della cittadinanza con la quale va costantemente alimentato un rapporto empatico e fiduciario.

Il Generale ha ricordato le varie operazioni che hanno avuto come protagonisti i Reparti della Compagnia di Modica, con i numerosi arresti effettuati per contrastare il fenomeno dello spaccio e le varie attività finalizzate ad impedire la diffusione di episodi di devianza minorile nel territorio di competenza.