Dalla Regione 3 milioni in voucher sportivi per ragazzi

Tre milioni di euro per promuovere l’attività sportiva in Sicilia ed in particolar modo per aiutare le famiglie meno facoltose a permettere ai propri figli di poter praticare lo sport che più adorano. Grazie alle legge regionale N.2 del 22 febbraio 2023 è stato infatti istituito un fondo per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi da 6 a16 anni attraverso l’erogazione di apposito voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, benemerite, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. In Sicilia sono stati assegnati 1125 vouchers sportivi ad altrettante società. Di questi 18 sono a beneficio delle società sportive modicane che ne hanno fatto richiesta a suo tempo. Le società ammesse al beneficio sono la Pvt Modica e la Volley Modica per la pallavolo; l’ASD Airone, Planet Sport e Real Modica per il calcio; Eragon e Mifune per le arti marziali; la Scherma Modica; l’Asd Motyka per la ginnastica artistica; la Contea Equitazione per gli sport equestri; Handball Modica per la pallamano; Running Modica e Il Castello per l’atletica leggera; Slow Diving per il nuoto; Asd Revolution Bike per il ciclismo; Thriatlon Motycense e CSF 14 per gli amanti delle sfide estreme; Asd EF Lab per il bodybuilding. “Sono contento che così tante società modicane abbiamo risposto all’appello che lanciai a suo tempo credendo nella bontà del progetto, dichiara il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate. Gli interessati potranno contattare direttamente le società in elenco per accordarsi sulle modalità di fruizione”.