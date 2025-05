Terremoto magnitudo 5.9 in Grecia avvertito anche nella Sicilia Sud Orientale

Un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato stamattina al largo della costa di Creta, in Grecia. Il sisma, registrato alle 5:19 ora italiana, è stato registrato a una profondità di 77 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone della Sicilia orientale in particolare lungo la fascia costiera ionica e nell’area del Siracusano e del Ragusano. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.