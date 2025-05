Cadavere ripescato a largo di Favignana: indagini della Capitaneria di Porto

Nella tarda mattinata di ieri la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani è stata allertata da parte di un'unità da pesca appartenente al ceto peschereccio locale che riferiva il rinvenimento in acqua di una salma a largo di Favignana. Sul posto veniva inviata una motovedetta che, una volta raggiunto il punto della segnalazione, procedeva al recupero del corpo per il successivo trasferimento presso il porto di Trapani. Sono in corso indagini da parte dei militari della Capitaneria di porto di Trapani al fine di risalire all'identità della vittima e chiarire le circostanze del decesso.

La lunga permanenza in mare della salma e lo stato del rinvenimento, fanno sapere gli investigatori, rendono particolarmente difficile ottenere una identificazione, anche a partire da segnalazioni di persone scomparse. Tuttavia, tra le ipotesi, non può essere esclusa l'attribuzione del ritrovamento al fenomeno migratorio.