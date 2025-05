La Borgata di Siracusa passata al setaccio: controllate 150 persone

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, e al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in tutta la zona della Borgata, in particolare in via Isonzo, in via Carabelli, in piazza santa Lucia e al Pantheon, già oggetto di esposti da parte dei residenti.

Nell’ambito di tali controlli sono state identificate 150 persone e controllati 80 veicoli.

Gli accertamenti hanno interessato anche gli esercizi commerciali della zona sui quali sono in corso delle approfondite verifiche da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Tali servizi, effettuati anche con l’ausilio della Polizia Municipale, sono finalizzati ad innalzare il livello di sicurezza percepita dai cittadini i quali, anche attraverso l’App della Polizia di Stato You Pol, hanno espresso un bisogno di maggiori controlli e sicurezza.