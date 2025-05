Approvato il progetto di ristrutturazione dell'Ingrassia a Palermo

La Commissione tecnica dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture ha approvato il progetto di ristrutturazione del presidio ospedaliero Ingrassia in corso Calatafimi a Palermo.

L'intervento, che prevede un investimento di 26 milioni di euro, rappresenta una delle più importanti opere di riqualificazione di edilizia sanitaria in città, dice l'Asp.

Il progetto comprende un complesso piano di ristrutturazione dell'ospedale con interventi finalizzati all'adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico del presidio, a migliorare l'organizzazione dei percorsi assistenziali e la qualità complessiva dell'offerta sanitaria, in linea con gli standard più avanzati. La ristrutturazione dell'ospedale Ingrassia è parte di un investimento complessivo della Regione siciliana di 828 milioni di euro, destinato a migliorare la sanità nell'isola e ridurre la mobilità verso il Nord Italia. L'appalto integrato sarà espletato come Centrale di committenza da Invitalia. Le procedure di affidamento si concluderanno entro l'anno.