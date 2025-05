Colpi di pistola a Palermo al culmine di una lite: paura tra gli abitanti

- La lite, poi gli spari: momenti di paura a Palermo, dove giovedì pomeriggio un'accesa discussione tra due uomini stava per sfociare in tragedia, con alcuni colpi di pistola per aria. È avvenuto in via Barone della Scala: gli spari hanno mandato in allarme i residenti, i quali hanno subito chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi. Al momento del loro arrivo tuttavia i due protagonisti della lite erano già fuggiti: sono ora in corso le indagini dei carabinieri per risalire alla loro identità e ricostruire con maggior precisione gli avvenimenti.