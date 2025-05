Scontro fra 3 auto a Sciacca, chiusa la Statale 115

Scontro fra tre auto sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", al km 128,800. Chiusa la strada statale in entrambe le direzioni, in località Sciacca (AG).

Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Lo riferisce l'Anas. Sul posto sono presenti le Forze dell'Ordine, l'elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Il ferito è stato trasferito in elisoccorso a Palermo.

(foto grandangolo)