Reggio Calabria aderisce alla campagna '50.000 sudari per Gaza'

Reggio Calabria ha aderito alla campagna "24 maggio - 50.000 sudari per Gaza" e un telo bianco è stato esposto sulle facciata di Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana.

"Stop al massacro nella Striscia di Gaza.

Sentiamo sulla nostra pelle - ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà nell'intervento iniziale alla cerimonia della consegna del 'San Giorgio d'oro', massima benemerenze della città di Reggio Calabria - le sofferenze di un popolo straziato da un vero e proprio genocidio.

Per questo, Reggio Calabria ha aderito con convinzione e soprattutto con profondo senso di solidarietà, all'iniziativa nazionale di oggi con cui, le facciate di migliaia di palazzi, sono state 'fregiate' di un lenzuolo bianco".

"Si tratta - ha aggiunto - di un gesto simbolico, solidale, per esprimere un sentimento di pietà e, al contempo, una forte e determinata denuncia sociale e civile contro le ingiustizie e le violenze che stanno martoriando la popolazione palestinese, con migliaia di vittime innocenti in un massacro che non può lasciarci indifferenti".