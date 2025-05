Ispica, il giallo di Marina Marza: 49enne di Rosolini trovato cadavere a casa

E' ancora un giallo la morte di Francesco Iozia, 49 anni, di Rosolini, trovato cadavere nella sua abitazione di Marina Marza, la frazione rivierasca di Ispica. Il ritrovamento è avvenuto in via delle Angurie, nella zona di Marina di Marza, dove l’uomo risiedeva da tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale; sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Le risposte più esaurienti dovrebbero arrivare dall'autopsia che dovrebbe essere eseguita la prossima settimana. Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi e hanno già interrogato amici e vicini di casa della vittima.