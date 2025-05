Sciacca, carambola di auto sulla statale 115: in gravi condizioni padre e figlio

Padre e figlio gravemente feriti in un incidente stradale verificatosi sulla statale 115 in territorio di Sciacca. Il genitore, 49 anni, e il figlio di 13, hanno riportato gravi ferite e sono in prognosi riservata. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto, compresa quella sulla quale viaggiava l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Le condizioni del prelato non destano preoccupazione mentre quelli dell’uomo e del figlio di 13 anni sono gravissime. Il ragazzino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo, il padre in serata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso.