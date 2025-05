Calcio, Modica cinico sul campo dell'Elettra Marconia: semifinale di andata play off finisce 2 a 0 per i rossoblù

Il Modica si aggiudica meritatamente la gara di andata della semifinale play off nazionali di Eccellenza sul campo della Elettra Marconia: 2 a 0 il risultato. Partita tutt’altro che spettacolare, giocata con accortezza da entrambe le squadre, disturbata dal vento che ha soffiato a favore della compagine di casa nel primo tempo. La prima frazione di gioco ha visto il Modica cercare cion più convinzione il gol, ma l’unica, grande occasione i rossoblù l’hanno avuta al 18’: su un cross dalla sinistra di Cacciola hanno mancato l’impatto con il pallone, per un soffio, sia Arquin che Idogaya. Il Marconia si è affacciato in area modicana solo con un paio di corner insidiosi, più che altro, per il vento.

Il secondo tempo si apre con una occasionissima per il Modica: al 6’ Aldair colpisce di testa, solo davanti al portiere, ma manda alto. Il gol è rimandato di qualche minuto: al 10’ Francofonte viene spinto davanti al portiere, l’arbitro non ha esitazioni e assegna il rigore che Cacciola trasforma. La reazione del Marconia non c’è e al 21’ Idoyaga sfiora il gol con una punizione dal limite. Il Modica controlla facilmente il gioco e al 93’ assesta il ko con uno splendido pallonetto di Arquin a conclusione di un fraseggio partito dal centrocampo. Poi, tutti sotto la tribuna a salutare i tifosi modicani che non hanno fatto mancare il loro appoggio alla squadra anche in Basilicata. Domenica prossima la gara di ritorno al “Vincenzo Barone”.